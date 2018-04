Barendrecht krijgt een kinderburgemeester

Het gemeentehuis in Barendrecht. Foto: Google Streetview

Barendrecht krijgt er een burgemeester bij. En niet zomaar één, maar een kinderburgemeester. Ieder kind dat volgend schooljaar in groep acht van een Barendrechtse basisschool zit, mag solliciteren.

Kinderen die een gooi willen doen naar deze bijzondere baan, moeten in een filmpje of e-mail vertellen wat zij willen aanpakken voor de Barendrechtse kinderen. "Want wie kan beter meedenken dan degene om wie het gaat?", zegt de gemeente.

Vijf kandidaten mogen zich op 20 juni presenteren voor een jury. Vanaf 18 september moet de gekozen kinderburgemeester officieel aan de bak.