Stroomstoring in Capelle aan den IJssel verholpen

Bijna 2400 huishoudens in de Vogelbuurt in Capelle aan den IJssel hebben woensdagochtend meer dan een uur zonder stroom gezeten. Bij werkzaamheden op de Merelhoven zijn door derden per ongeluk stroomkabels geraakt.

Alle klanten hebben sinds 10:00 uur weer stroom.