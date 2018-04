Deel dit artikel:











Levensecht hologram Roy Orbison treedt op in Rotterdam Foto: Mojo

De fans van Roy Orbison kunnen hun hart ophalen. Aanstaande maandag treedt een hologram van de country- en rockzanger op in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Het hologram van de zanger, die 30 jaar geleden is overleden, wordt daarbij begeleid door het orkest van Sinfonia Rotterdam en een gelegenheidsband.

Voor de artiesten is het een bijzondere avond. "Ik heb nog nooit met een hologram gespeeld. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat voelen. Je ziet hem straks echt staan!", vertelt de Rotterdamse toetsenist Ronald Kool. Het is belangrijk dat de band synchroon speelt met de beelden van Roy Orbison. Dat is nog een flinke uitdaging. Ze werken daarvoor met een soort metronoom: een instrument om in muziek een tempo aan te geven. "Zijn stem is gedestilleerd uit originele opnames met hele heavy technieken. Je houdt dan alleen zijn stem over. De nummers zijn achterelkaar gezet en dan heb je op een gegeven moment de hele show." De muzikanten kijken uit naar het concert. "Roy Orbison is absoluut een legende. Zijn bereik van drie octaven is ongekend. Hij heeft eigenlijk de eerste rock-'n-roll ballad geïntroduceerd", besluit Kool.