Bloemen en 'bankrovers' tijdens installatie wijkraden Rotterdam

Het was een bescheiden historisch moment in de parlementaire geschiedenis van Rotterdam. Dinsdagavond zijn de wijkraden geïnstalleerd. Dat gebeurde voor zes gebieden in Rotterdam-Noord en acht wijken in Rotterdam-Feijenoord.

Na het afleggen van de eed of de gelofte was het zover: de kandidaten mochten zich officieel lid noemen van de wijkraad. De wijkraden maken deel uit van een experiment van vier jaar. Daarna wordt er geëvalueerd of de wijkraden een waardevolle toevoeging zijn aan het stadsbestuur.

Bankrovers

De installatie kende een klein vlekje. Niet iedere kandidaat heeft tijdig zijn of haar Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd of gekregen. Daardoor waren niet alle raden dinsdagavond compleet. "Ik ga er maar vanuit dat er geen bankrovers tussen zitten en dat het allemaal goed komt", grapt voorzitter van de gebiedscommissie Feijenoord Fatih Elbay, de voorganger van de wijkraden.

In de betrokken Rotterdamse wijken waren er voorheen gebiedscommissies, maar die zijn geschrapt voor wijkraden. De bedoeling is dat de bewoners met een wijkraad invloed kunnen uitoefenen op wat er in de wijk gebeurt.

De wijkraden hebben een budget voor bewonersinitiatieven en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurders op de Coolsingel.

Zeventig Rotterdammers

Alle bewoners van deze wijken die ouder dan 16 jaar zijn, konden zich verkiesbaar stellen. Ze hoefden geen lid te zijn van een politieke partij. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart kon op de leden gestemd worden. Iedere raad kent vijf leden. In totaal worden er zeventig Rotterdammers actief in een wijkraad.

En ze stonden te trappelen, dat was duidelijk. Direct na de installatie werden de koppen al bij elkaar gestoken. Maar er was ook onduidelijkheid. Peter Lamers uit Vreewijk heeft al een lange geschiedenis in de lokale geschiedenis en moet het allemaal nog zien. "Ik vind het vaag. Wat kunnen we nu precies? Maar dat zal wel duidelijk worden. We gaan ervoor."

Huiswerkbegeleiding en veiligheid

"Ik hoop op een beetje samenwerking tussen de wijkraden onderling", vertelde Desirée Scheid van de wijkraad Kop van Zuid-Entrepot. "Eerst had je de overkoepelende gebiedscommissie, maar nu is het een beetje elke wijkraad voor zich. Maar heel veel onderwerpen of problemen spelen net boven de grens."

Deniz Catikkas uit Hillesluis weet wel waar hij de tanden in wil zetten. "In huiswerkbegeleiding voor de jeugd en veiligheid in de buurt. Twee belangrijke thema's in mijn wijk. En we gaan heel veel praten met de bewoners."

Wat de wijkraden precies gaan toevoegen aan het bestuur van Rotterdam zal de komende jaren duidelijk worden. Voorzitter Fatih Elbay van de gebiedscommissie zegt alle er alle vertrouwen in te hebben. "De gebiedscommissie heeft veel bereikt op bijvoorbeeld van verkeersveiligheid rond de scholen. Dit gaat nog een stap verder. Nooit stond de politiek zo dicht bij de burger en de burger bij de politiek."