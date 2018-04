Vente loodst B-keus Feyenoord langs matig Willem II

Feyenoord heeft woensdagavond de uitwedstrijd tegen Willem II met 1-5 gewonnen. Dylan Vente (tweemaal), Sofyan Amrabat, Tonny Vilhena en Bilal Başaçıkoğlu maakten de doelpunten voor Feyenoord. Bartholomew Ogbeche scoorde voor Willem II. Door de overwinning in Tilburg heeft Feyenoord de vierde plek veilig gesteld.

De Rotterdammers lieten zich in de eerste paar minuten aftroeven op felheid. Willem II liet zien dat het meer wilde. Dat resulteerde voor de ploeg uit Tilburg ook in een goede kans. Thom Haye kon uithalen nadat Feyenoord-keeper Brad Jones er, niet de eerste keer dit seizoen, naast zat na een voorzet.

Bilal Başaçıkoğlu had zijn basisplek daarna tweemaal kunnen opluisteren met een doelpunt. Eerst was hij net te laat op een voorzet van Jens Toornstra, even later kopte hij na een voorzet van Tonny Vilhena net naast. Na die kansen werd Feyenoord sterker en domineerde het de wedstrijd. Dylan Vente beloonde dat betere spel in de 27e minuut met een doelpunt. Jens Toornstra gaf vanaf rechts scherp voor op Vente, die van dichtbij binnen kon werken. Met die tussenstand zochten de ploegen de kleedkamer op.

Na rust ging Feyenoord door waar het gebleven was. Sofyan Amrabat pakte zo’n vijf minuten na rust de bal af op de rand van het strafschopgebied. Hij schoot vervolgens de bal via de rechter- én linkerpaal binnen.

Slechts vijf minuten later maakte Tonny Vilhena zijn elfde doelpunt van het seizoen. Een heerlijke aanval over veel schijven eindigde met de voorzet van Kevin Diks. Hij bereikte Vilhena die tegendraads binnenschoot.

Bartholomew Ogbeche deed een kwartier voor tijd nog wat terug, maar dat leverde voor Willem II geen spannend slot meer op. Dylan Vente kon vier minuten voor tijd namelijk zijn tweede maken en Bilal Başaçıkoğlu wist in de blessuretijd ook nog de 1-5 te maken voor de Rotterdammers.

Opstelling Feyenoord

Jones, Diks (Nieuwkoop 88'), Botthegin, Van der Heijden, Haps (Malacia 62'); Amrabat, Tapia, Vilhena; Toornstra (Hansson 70', Vente, Başaçıkoğlu

Scoreverloop

27' 0-1 Dylan Vente51' 0-2 Sofyan Amrabat57' 0-3 Tonny Vilhena75' 1-3 Bartholomew Ogbeche86' 1-4 Dylan Vente90' 1-5 Bilal Başaçıkoğlu