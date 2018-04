Deel dit artikel:











Ebru Umar presenteert talkshow Rijnmond is Gers!

De Rotterdamse columnist Ebru Umar presenteert op 21 april de eerste editie van de maandelijkse talkshow Rijnmond is Gers! Met de talkshow willen RTV Rijnmond en Gers! mooie verhalen en positieve ontwikkelingen in Rotterdam in het zonnetje zetten.

In Rijnmond is Gers! zijn telkens drie betrokken Rotterdammers te gast die vertellen over hun drijfveren en ideeën over de stad. Marco Pastors van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, Rocco Ladage van Bram Ladage en Anouk Vos van cybersecuritybureau Revnext bijten het spits af in de eerste aflevering. RTV Rijnmond en Gers! werken sinds maart dit jaar samen. De talkshow Rijnmond is Gers! is de eerste gezamenlijke productie.