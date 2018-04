Pieter van den Hoogenband op zoek naar vitaalste bedrijf van Zuid-Holland

Welk bedrijf in Zuid-Holland investeert het meest in het vitaal houden van zijn medewerkers? Op die vraag hoopt Olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband een antwoord te vinden. Hij gaat op zoek naar het vitaalste bedrijf van de provincie.

“In een tijd waarin stress en burn-outs steeds vaker voorkomen, is het voor werkgevers nog belangrijker om samen met medewerkers te investeren in vitaliteit en gezondheid. Iedere topprestatie is namelijk een teamprestatie”, legt Van den Hoogenband uit.

Meer dan bewegen en gezond eten

Een vitaal bedrijf gaat voor Van den Hoogenband verder dan een bedrijf waar je kan bewegen en gezond kan eten. "Wat ik ook belangrijk vind, is plezier maken en lachen. Dat je een omgeving hebt waar je jezelf kan zijn en waar gelachen wordt."

Je werkgever is er natuurlijk niet bij als je slaapt, maar die rust pakken vindt de Olympisch kampioen eigen verantwoordelijkheid. En dat stukje zelfstandigheid kwam ook duidelijk naar voren bij de winnaar van vorig jaar, Jordex Shipping & Forwarding uit Rhoon.

"Dat is een organisatie die werknemers veel ruimte geeft en zegt: 'Het is aan jullie, dus zorg dat je de omstandigheden creëert dat je kan excelleren, een bijdrage kan leveren en goed kunt functioneren'."

Met de verkiezing van Het Vitaalste Bedrijf van Nederland hoopt de Olympisch kampioen andere ondernemers te kunnen inspireren. "Dat je denkt: goh, de kampioen heeft het zo gedaan, laten we dat ook gaan doen. Laten we daar op een slimme manier gebruik van maken, zodat wij volgend jaar de kampioen worden."