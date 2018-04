Deel dit artikel:











Inspectie onderzoekt mishandeling ouderen De Leeuwenhoek De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt een mishandeling in verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam. Dat meldt de inspectie in een reactie op de berichtgeving in Trouw over de mishandeling van ouderen in het verpleeghuis aan de West-Kruiskade.

De krant bracht woensdagochtend naar buiten dat verzorgend personeel en bewoners van De Leeuwenhoek het afgelopen jaar andere bewoners zouden hebben mishandeld. De mishandelingen lopen uiteen van schreeuwen en uitschelden tot daadwerkelijk fysiek geweld, met als gevolg blauwe plekken. De woordvoerder van de inspectie wil alleen kwijt dat er contact is geweest met Humanitas, waar De Leeuwenhoek onder valt. "Het is belangrijk dat we nu alle feiten op een rijtje zetten."