Berging kranen Krimpen aan den IJssel begonnen De berging is in volle gang. Foto: MediaTV

De berging van de omgevallen kranen in Krimpen aan den IJssel is woensdag in volle gang. Dinsdagochtend vielen aan de Schaardijk twee kranen in het water, toen ze een brugdeel op een ponton wilden hijsen.

Vier personen belandden daardoor in de Hollandsche IJssel. Zij raakten lichtgewond. De ravage bij het staalbedrijf Hollandia wordt woensdag opgeruimd met behulp van onder meer de Matador 3, een drijvende bok met een hijsvermogen van 1800 ton.