Noordtunnel dicht: 'schade erger dan gedacht' Flinke file voor de tunnel

De Noordtunnel op de A15 richting Gorinchem is afgesloten. Een te hoge vrachtwagen is tegen het einde van de ochtend tegen de hoogtedetectiesensor gereden. Deze wordt momenteel vervangen. Inmiddels is er een flinke file ontstaan.

"Twee monteurs zijn bezig om de sensor te vervangen. De schade aan het systeem is erger dan we dachten. De werkzaamheden gaan daarom ook langer duren", zei Anneke Heinecke van Rijkswaterstaat rond 13:00 uur. De dienst heeft het ingesloten verkeer weggeleid via de tunnel en via de calamiteitenroute over de brug. Veel automobilisten waren uit hun auto gestapt om van het zonnetje te genieten. Of het verkeer in de avondspits weer van de tunnel gebruik kan maken is nog niet bekend. De veroorzaker is na het ongeval doorgereden. De camera's in de tunnel worden uitgekeken om de chauffeur te achterhalen.