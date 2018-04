Noordtunnel uren dicht: 'schade erger dan gedacht'

De Noordtunnel op de A15 richting Gorinchem is woensdag urenlang afgesloten geweest. Een te hoge vrachtwagen reed tegen het einde van de ochtend tegen de hoogtedetectiesensor.

"Twee monteurs zijn bezig om de sensor te vervangen. De schade aan het systeem is erger dan we dachten. De werkzaamheden gaan daarom ook langer duren", zei Anneke Heinecke van Rijkswaterstaat rond 13:00 uur.

De dienst heeft het ingesloten verkeer weggeleid via de tunnel en via de calamiteitenroute over de brug. Veel automobilisten waren uit hun auto gestapt om van het zonnetje te genieten.

Halverwege de middag was het systeem zodanig gerepareerd dat de tunnel gedeeltelijk kon worden vrijgegeven.

De veroorzaker is na het ongeval doorgereden. De camera's in de tunnel worden uitgekeken om de chauffeur te achterhalen.