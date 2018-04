Politie waarschuwt voor Albanese cokemaffia in Rotterdamse haven

Criminele Albanezen importeren cocaïne vanuit Zuid-Amerika en verschepen de drugs naar de Rotterdamse haven. De coke wordt daarna vanuit Amsterdam weer verhandeld. De Amsterdamse politie schrijft dit in haar 'Trendbeeld'.

De politie vreest dat er door de Brexit nog meer criminele Albanezen naar ons land zullen komen en de criminaliteit zal toenemen. Ook voorspelt de politie een groeiend gebruik van illegale vuurwapens door de criminelen.

Een paar weken geleden nog werd in Rotterdam zes Albanezen opgepakt voor drugshandel en vuurwapenbezit. In een verborgen ruimte van een auto zat in totaal 6,5 kilo heroïne.

In twee woningen aan de Lodewijk Pincoffsweg deed de politie daarna invallen. Er werd onder meer 700 gram cocaïne, een vuurwapen en een zak vol munitie gevonden.