Speurhonden zoeken rond vindplaats dode baby Schiedam

De politie doet woensdag opnieuw onderzoek op de plek in Schiedam waar anderhalve week geleden een dode baby werd gevonden.

Wat de aanleiding van het onderzoek is en of er naar iets in het bijzonder wordt gezocht, zegt de politie in het kader van het onderzoek niet.

De agenten pluizen met honden de bosjes aan de Stationsstraat uit. Op het balkon van een flat in die straat werd 7 april het babylijkje in een zak gevonden.