Dordtse oud-wethouder Piet Janse overleden Bron: Regionaal Archief Dordrecht Bron: Regionaal Archief Dordrecht

Oud-wethouder Piet Janse van Dordrecht is dit weekend overleden. Hij kampte al geruime tijd met een broze gezondheid. De PvdA'er was wethouder van 1974 tot en met 1994 en daarvoor ook raadslid en fractieleider van wat toen nog veruit de grootste partij van de stad was.

De veelzeggende bijnaam 'Baas Piet', die in de wandelgangen door ambtenaren en raadsleden gebruikt werd, zegt alles over zijn stijl van besturen. Janse stond bekend als een machtspoliticus, maar bleef altijd in gesprek met zijn tegenstanders.



Na zijn vertrek als wethouder werd Janse ereburger en bracht hij de meeste tijd door in zijn huisje in Frankrijk. Alleen in 2010, toen de PvdA een zware verkiezingsnederlaag leed, liet hij nog een keer van zich horen. Hij oordeelde dat de PvdA onvoldoende geluisterd had naar de inwoners en daarvoor afgestraft werd. Saillant detail is dat Piet Sleeking, de leider van Beter voor Dordt die de PvdA ten val bracht, begin jaren zeventig op school nog les kreeg van Piet Janse, toen die maatschappijleer doceerde aan de Pedagogische Academie. Janse had nog een andere tamelijk onbekend gebleven hobby. Hij was namelijk inval-dominee voor de Hervormde Kerk. Actievoerders die fel tegen de bebouwing van het Statenplein (die er toch kwam) waren, noemden hem 'een aimabel mens'. In een afscheidsfilm, die vertoond werd bij zijn vertrek uit de politiek, werd Janse geroemd als een man, die wist wat hij wilde, recht op z'n doel afging en daarbij 'geen woord Spaans sprak'. Pieter Cornelis Janse is 83 jaar oud geworden.