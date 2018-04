Deel dit artikel:











Brandje in detentiecentrum Rotterdam Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In een detentiecentrum aan de Portelabaan bij Rotterdam The Hague Airport heeft woensdagmiddag een kleine brand gewoed. De brand was uitgebroken in een cel.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend. Personeel van het detentiecentrum kon de brand snel blussen, zelfs nog voordat de brandweer was gearriveerd. De persoon die in de cel zat is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.