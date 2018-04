Meerderheid Tweede Kamer voor één Hoeksche Waard

In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid voor herindeling van de Hoeksche Waard te zijn. VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben woensdag in een debat aangegeven in te stemmen met de fusie.

Dat zou betekenen dat de gemeenten Binnenmaas, Oud-Beijerland, Strijen, Cromstrijen en Korendijk vanaf 1 januari 2019 doorgaan als één gemeente Hoeksche Waard.

Zowel voor- als tegenstanders van de herindeling van de Hoeksche Waard zijn afgereisd naar Den Haag om van zich te laten horen. De tegenstanders zijn bang dat de kloof tussen de burgers en het bestuur door de fusie alleen maar groter wordt. Voorstanders spreken juist over een aantal grote vraagstukken die op eilandniveau spelen, in plaats van op gemeenteniveau.

De SP, 50PLUS en PVV hebben aangegeven tegen de herindeling te zijn. Het is onbekend hoe de SGP, PvdA en de ChristenUnie denken over de kwestie, maar zowel met als zonder hun stemmen is er een meerderheid voor de herindeling van de Hoeksche Waard.

Volgende week wordt er in de Tweede Kamer gestemd over de fusie. Daarna moet de Eerste Kamer doorslag geven of er vanaf 1 januari 2019 één gemeente Hoeksche Waard is.