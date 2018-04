Hond en baas vallen Dordtse ambtenaar aan bij ruzie over poep

Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) in Dordrecht is mishandeld toen hij een hondenbezitter vroeg poep op te ruimen.

De BOA zag maandag dat de man zijn twee honden liet poepen aan de Brouwersdijk, zonder het op te ruimen. Toen hij vroeg dit alsnog te doen, ontstond er een discussie die uitliep op een kopstoot door de hondenbezitter.

De BOA werd ook in zijn armen en been gebeten door een van de honden, Naast de bijtwonden liep hij een gescheurde lip en gekneusde duim op.

De politie heeft de 51-jarige Dordtse verdachte uiteindelijk aangehouden.