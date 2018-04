Hugo Borst: 'Eenzaamheid, verdriet en onrust in verpleeghuis De Leeuwenhoek'

Omroep Human gaat de geplande documentaire over verpleeghuis De Leeuwenhoek donderdag gewoon uitzenden. Het Rotterdamse verpleeghuis is in opspraak gekomen, nadat dagblad Trouw woensdag schreef over misstanden.

Verzorgend personeel en bewoners zouden het afgelopen jaar andere bewoners hebben mishandeld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is een onderzoek gestart.

Rotterdammer Hugo Borst en Adelheid Roosen maakten de vierdelige serie In De Leeuwenhoek. Zij pleiten al langer voor betere ouderenzorg in Nederland en spreken tegen dat het om een modelverpleeghuis zou gaan, zoals door Trouw gesteld.

Een paar jaar geleden stond de instelling nog op de zwarte lijst van de inspectie. Dat was voor de tv-makers juist een reden om voor De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade te kiezen. Ze wilden laten zien wat er aan de hand is als er bijvoorbeeld te weinig personeel staat en bewoners liefdevolle aandacht tekort komen. De journalisten kregen daar van de directie van Humanitas alle ruimte voor.

dolende bewoners pijnlijk om te ervaren. Hugo Borst

Borst hoopt samen met Roosen met de serie over De Leeuwenhoek een maatschappelijke discussie aan te wakkeren. "Gezien het feit dat in Nederland naar schatting twee derde van de verpleeghuizen niet kan voldoen aan de 2-op-8-eis van de Tweede Kamer, betekent dat dat er nog altijd flink wat misgaat en blijven misgaan", schrijft Borst in een verklaring op de site van omroep Human.

"In januari waren Adelheid en ik de extra ogen en handen in De Leeuwenhoek. We hebben de bewoners getrakteerd op afleiding en aandacht, dat was heel dankbaar om te mogen doen. Tegelijkertijd was de eenzaamheid, het verdriet en de onrust van dolende bewoners pijnlijk om te ervaren. We hopen dat onze integer gemaakte serie de discussie blijft aanwakkeren hoe om te gaan mensen met dementie."