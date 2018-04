Criminele zoon zorgt ervoor dat zijn moeder uit huis wordt gezet

Al maanden slaapt de 55-jarige mevrouw K. op de bank van een van haar dochters. Ze werd haar sociale huurwoning in Schiedam uitgezet, toen haar zoon werd opgepakt. Hij had harddrugs en een nepwapen in huis. Woensdag heeft ze eindelijk de sleutel van haar huis terug gekregen. Maar als het aan Woonplus Schiedam ligt, wordt haar huurcontract alsnog ontbonden.

Mevrouw K. heeft een advocaat ingeschakeld om in haar huis te mogen blijven wonen. Toen ze vorig jaar in Turkije was voor een begrafenis, sloot de gemeente haar huis voor negen maanden. Die periode is nu voorbij.

Met trillende handen draait ze woensdag de sleutel in het slot. Het doet haar veel om weer in haar huis te mogen zijn. "Het is moeilijk en zwaar", zegt ze met gebroken stem. "Ik ben wel weer blij dat ik hier ben. Ik heb hier 22 jaar zonder problemen gewoond."

Verantwoordelijk

Mevrouw K. wist niks van de criminele activiteiten van haar zoon, maar geeft wel toe dat ze niet goed op hem heeft gelet. "Na de dood van mijn man ben ik erg met mijn eigen rouw bezig geweest."

In het wooncomplex hangen slingers en ballonnen. 'Welkom thuis' en 'We hopen dat je mag blijven' staat erop. De buurt begrijpt niet waarom mevrouw K. verantwoordelijk is voor de fouten van haar zoon. "Ik heb ook een zoon," zegt buurvrouw Priscilla Geul. "Stel dat hij ook zoiets doet, dan moet ik ook mijn huis uit. Het is schandalig."

Wooncorporatie

Woonplus Schiedam houdt voet bij stuk. Als er criminele activiteiten plaatsvinden in een woning betekent dat het ontbinden van het huurcontract en dat is ook hetgeen er gaat gebeuren."Dat de zoon degene is die zich heeft bezig gehouden met criminele activiteiten is vervelend ", zegt Ron Venhuizen, directeur van de woningcorporatie. "Maar mevrouw K. is de hoofdhuurder en dus verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de woning".

Geld terug

Woonplus erkent wel dat er fouten zijn gemaakt in de procedure, want mevrouw K. heeft de gehele periode dat zij haar huis niet in mocht gewoon de huur betaald. "Zodra het contract is ontbonden dan betalen we dat terug". En er zijn meer lichtpuntjes. "Er is een vangnetregeling," legt Venhuizen uit. "Binnen het Rijnmondgebied kan zij bij andere woningcorporaties terecht voor een tweede kans".

"Waar is de menselijkheid?"

Maar Mevrouw K. wil maar één ding en dat is in haar huis in Schiedam blijven. Het huis waar haar kinderen zijn geboren en opgegroeid en waar haar man overleed. Ze heeft een advocaat in de arm genomen en gaat er alles aan doen dat voor elkaar te krijgen. Advocate Magdalena Roethof: "Je vraagt je in deze zaak wel af: waar is de menselijkheid? Het is toch een sociale woningcorporatie en geen asociale?"