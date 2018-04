Deel dit artikel:











Dordt kan Prins Clausbrug toch snel bouwen

De nieuwe Prins Clausbrug in Dordrecht kan toch sneller gebouwd worden, dan tot voor kort werd aangenomen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Haagse Gerechtshof in een rechtszaak tussen twee aannemers.

Op de komst van de fietsers- en voetgangersbrug, die de nieuwe wijk Stadswerven gaat verbinden met het centrum van Dordrecht, rustte tot nu toe geen zegen. De kosten vallen drie miljoen euro hoger uit en ook zou de gemeente fouten hebben gemaakt bij de aanbesteding.



Bouwbedrijf Dura Vermeer kreeg de opdracht, maar concurrent Züblin stapte naar de rechter omdat er onduidelijkheid zou zijn geweest over de eisen voor de verflagen van de brug. De gunning zou daarom niet eerlijk geweest zijn. De Rotterdamse rechtbank stelde Züblin in het gelijk, waardoor wellicht een compleet nieuwe aanbestedingsprocedure nodig zou zijn, met flinke vertraging tot gevolg. Dura Vermeer tekende echter hoger beroep aan en heeft dat nu gewonnen. Het gerechtshof in Den Haag concludeert dat de inschrijving van Züblin ongeldig was. De 12,4 miljoen euro kostende brug, die ook een belangrijke schakel wordt in de fietsroute tussen de Biesbosch en de historische binnenstad, kan nu snel gebouwd worden. Hoe snel is nog onduidelijk. Wethouder Piet Sleeking laat weten dat de aannemer en de gemeente op korte termijn aan tafel zitten om een nieuwe planning voor de brug te maken.