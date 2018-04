Deel dit artikel:











Dordtenaar haalt nat pak op vlucht voor politie Archiefffoto (Politie Eenheid Rotterdam)

Om aan de politie te ontkomen is een 28-jarige Dordtenaar woensdagmiddag in het water bij de Boogjes gesprongen. Hij haalde voor niets een nat pak, want even later werd hij op de Spuiboulevard alsnog gepakt.

Agenten waren naar de Boogjes gereden, omdat daar een vechtpartij zou zijn. Met het geweld bleek het mee te vallen. Maar ontdekt werd dat de 28-jarige man nog boetes had openstaan. Daarom moest hij mee naar het bureau. De man dacht de agenten te slim af te zijn door in het water te springen. Maar zijn duik was vergeefs.