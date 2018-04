Deel dit artikel:











Ook de Britten weten het nu: Rotterdam beter dan Amsterdam

Het toonaangevende dagblad The Telegraph heeft een uitgebreide reportage gemaakt over Rotterdam .'Waarom Rotterdam beter is dan Amsterdam en je volgende bestemming moet zijn', koppen de Britten.

Het artikel is razend populair op sociale media. "Deze levendige, moderne en cultureel rijke Nederlandse stad is nu de stop voor Amsterdam op de nieuwe rechtstreekse Eurostar-verbinding vanuit Londen", vermeldt de reportage. "Voel de feeststemming op Koningsdag (27 april): stadsbrede stadsfeesten die de avond ervoor beginnen. Of laat je verrassen door avontuurlijke producties tijdens Operadagen (19-25 mei, operadagenrotterdam.nl), een festival van de wereldopera."