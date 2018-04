Vaarwel Theater Zuidplein, welkom Kunstenpand

Woordkunstenaar Y.M.P. in de zaal die zijn leven veranderde

Het zal sommige theaterliefhebbers toch even aan het hart gaan. Theater Zuidplein in Rotterdam gaat over ruim een jaar tegen de vlakte. Daar komt het Kunstenpand voor terug. Deze week is de bouw officieel gestart.

Algemeen directeur Emmelien Matthijsse van Theater Zuidplein beleeft de start van de bouw met een lach en met een traan. In haar theater liggen veel herinneringen aan onvergetelijke voorstellingen. "Die gedachte doet toch even zeer."

Hele dag open

Maar Matthijsse weet ook dat ze 50 meter verderop, in het Kunstenpand, veel meer mogelijkheden gaat krijgen. Zoals de hele dag open zijn voor buurtbewoners die een kopje theaterkoffie willen komen drinken. "We willen er echt zijn voor de omgeving. Iedereen moet hier welkom zijn. We zitten straks in een pand met veel glas. Letterlijk en figuurlijk open.

Het nieuwe Kunstenpand moet eind 2019 klaar zijn en zal naast het nieuwe theater ook een bibliotheek herbergen. Verantwoordelijk wethouder Robert Simons is blij met de bouw. "De bewoners moeten naar het theater en de bibliotheek kunnen. Die zijn er natuurlijk al, maar zijn ook wat gedateerd. We gaan verder in een nieuw jasje. Dat vind ik erg positief."

Mooiste moment in leven

De Rotterdamse woordkunstenaar Young Mich Poetry (Y.M.P.) heeft warme herinneringen aan Theater Zuidplein. Koud uit de gevangenis bracht hij zijn voorstelling 'Binnenplaats' op de planken. Het was volle bak. "Onvergetelijk. Dat heeft mijn leven echt veranderd en een nieuwe richting gegeven."

"Opkomen in een vol Theater Zuidplein was voor mij het mooiste moment in mijn leven. Samen met de geboorte van mijn zoontje."

Het Kunstenpand maakt onderdeel van het grootschalige bouwproject Hart van Zuid . Zwemcentrum Rotterdam is al opgeleverd en ook Ahoy en winkelcentrum Zuidplein zullen een flinke facelift krijgen.

Iets goeds voor iets goeds

Y.M.P. moet nog even wachten voor hij met zijn kroost naar het nieuwe Kunstenpand kan. "Dat gaan we zeker doen. We gaan nu al vaak naar voorstellingen."

Hij kan leven met de verandering. "Soms gaat er iets goeds en komt er iets goeds voor terug."