Bijenbrigade maakt achtertuinen weer bijvriendelijk

Tuinen zo bijvriendelijk mogelijk maken: dat is het hoofddoel van het reddingsplan ‘Help de bij’ van Natuurmonumenten. Op woensdag ging het project van start met een heuse ‘bijenmakeover’ in Rotterdam-Hillegersberg.

De Bijenbrigade, een team van kinderen onder leiding van een groep boswachters, nam een betegelde tuin flink onder handen. Het doel: de tuin aantrekkelijker maken voor bijen, die sinds een aantal jaar stevig bedreigd zijn in Nederland. Hiervoor moesten de tegels eruit en werden er tientallen kleurrijke bloemetjes in de tuin geplaatst.

Los van het bijvriendelijk maken van de achtertuin werden er ook insectenhotels en ‘’zaadgranaten" in elkaar geknutseld. Althans, zo noemt de 10-jarige Mats de modderige, diervriendelijke zaadbolletjes. "Als je klaar bent dan gooi je hem gewoon zo in het weiland en dan komen er lekker bloemetjes uit voor de bijen."

Bijna de helft van de bijsoorten in Nederland is bedreigd door betegelde tuinen en balkonnen waarop nauwelijks bloemen te vinden zijn, meent Marjolein Koek van Natuurmonumenten. "Bijen kunnen zo nergens meer eten vinden. Als je in een tuin al een paar plekken hebt met een paar bloeiende bloemen en een paar oude rietstengels waarin ze zich kunnen nestelen, heb je ze al enorm geholpen."