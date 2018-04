Deel dit artikel:











Groot zonnepark bij Ooltgensplaat Zonnepark Zonnepark Zonnepark

Tussen Ooltgensplaat en het Hellegatsplein in de A29 is een begin gemaakt met de aanleg van een megagroot zonnepark. In de Adriaanpolder moeten de komende tijd 132 duizend zonnepanelen komen op een oppervlakte van 37 hectare.

Naast dit zonnepark, legt het bedrijf Sunstroom ook het zonnepark in de Roxenissepolder bij Melissant aan. Daar worden nog eens 36 duizend panelen geplaatst op 19,5 hectare grond.



De twee zonneparken moeten uiteindelijk ongeveer 15 duizend huishoudens van stroom gaan voorzien.