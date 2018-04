Joke: mijn moeder werd geestelijk mishandeld in De Leeuwenhoek

Toen woensdag het bericht over misstanden bij het verpleeghuis de Leeuwenhoek via dagblad Trouw naar buiten kwam, was dat een wrang feest van herkenning voor Joke. Haar moeder heeft enkele jaren in het Rotterdamse huis gewoond, voordat ze overleed.

"Ik herken het exact. Bij mijn moeder is het ook zo gegaan. Niet dat ze lichamelijk mishandeld werd, maar geestelijk. Respectloos met haar praten, haar hulpvraag negeren. Dat soort dingen", zegt ze tegen een verslaggever van Radio Rijnmond.

Joke is overigens niet haar eigen naam, want ze wil anoniem blijven uit angst voor problemen.

"Ik het weekend ruimde ik met mijn kinderen haar kamer op. Dan kwam ik daar en had ze een baardje. De washandjes waren gewoon zwart."

Het ging echt bergafwaarts, toen Joke een poosje niet op bezoek kon gaan. "Ik was op vakantie en mijn moeder had een klein pukkeltje op haar been. Ze was diabeet en ik weet dat je zulke mensen zorgvuldig moet behandelen. Anders gaat het van kwaad tot erger."

Toen Joke terugkwam zag ze tot haar grote schrik dat haar moeder een groot gat in haar been had. "Mijn dochter verzorgde de wond, maar het was al te laat en ze moesten haar been amputeren. Ze heeft toen gezegd ik ben met twee benen op de wereld gekomen en ik ga met twee benen. Drie dagen voordat het been geamputeerd zou worden is ze gegaan."

Andere cultuur

Een topman van Humanitas probeerde de problemen in De Leeuwenhoek eerder enigszins goed te praten. "Er gebeuren dingen die in andere verpleeghuizen, in plattelandsgemeenten bijvoorbeeld, niet gebeuren. Dat komt omdat je in Rotterdam te maken hebt met 160 verschillende culturen die samenkomen op die locatie", zei topman Gijsbert van Herk.

"Als wij met de Nederlandse bril van een hbo-verpleegkundige uit Maastricht naar de zorg in de Leeuwenhoek kijken, ja, dan gebeuren er dingen die niet kunnen. Kijk je er met een Antilliaanse bril naar, dan vraag je je af: wat is het probleem?."

Joke maakt korte metten met die opmerking: "Ik weet niet met welke Antillianen die mijnheer omgaat, maar hij kletst uit zijn nek. Juist in onze cultuur staat respect voor ouderen hoog in het vaandel."