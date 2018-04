Deel dit artikel:











Carel van Hees vereeuwigt kampioenschap Feyenoord in fotoboek 'Uit 1000 Kelen' Foto: Carel van Hees Foto: Carel van Hees Foto: Carel van Hees fotograaf Carel van Hees in de studio van Radio Rijnmond

"Ik heb me vooral gericht op de emoties, de blijdschap en de ongelooflijke ontlading", zegt de Rotterdamse fotograaf Carel van Hees over zijn nieuwe boek 'Uit 1000 kelen'. Daarin wordt in foto's het verhaal verteld van het landskampioenschap van Feyenoord in 2017.

Van Hees fotografeerde supporters in de Kuip tijdens de wedstrijd tegen Heracles. Hij kreeg toestemming van de club om op het veld te zitten, voor vak S. Na de wedstrijd gaat hij naar de stad en legt de vreugde rond de Hofpleinfontein vast. Ook de dag erna, tijdens de huldiging op het stadhuis, maakt hij talloze foto's. Jaar na dato

Van Hees: "Ik wilde die twee dagen heel erg graag vastleggen en zou wel zien wat er van kwam. Het is natuurlijk heel erg raar om een jaar na dato met dit boek te komen maar aan de andere kant helemaal niet, want dit is niet iets dat elk jaar gebeurt. En doordat het zo bijzonder is, gaat het wel een tijdje mee." Er staan vooral foto's van supporters in 'Uit 1000 kelen'. Van Hees: "Van oude mannen tot vrouwen in bikini's." Voetbalfoto's zijn er een stuk minder. Maar de camera van Van Hees vangt wel het tweede doelpunt van Dirk Kuyt, Op het moment dat Kuyt in de lucht vliegt, is de foto gemaakt. "De supporters achter de goal hebben nog niet door dat het een doelpunt is, je ziet de bal naar de hoek gaan en die keeper zit helemaal mis. En een seconde later, dan zie je dat hele vak uit z'n dak gaan en daarboven zie je nog wat treurige aanhangers van Heracles." 'Uit 1000 kelen' is vanaf donderdag verkrijgbaar in de Rotterdamse boekhandels en binnenkort ook via de webshop www.1000kelen.nl