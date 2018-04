Excelsior geeft in blessuretijd 2-0 voorsprong weg tegen Heracles

Excelsior heeft woensdagavond de wedstrijd tegen Heracles met 2-2 gelijkgespeeld. Ali Messaoud zette Excelsior voor rust op voorsprong, Mike van Duinen verdubbelde uit een strafschop in de tweede helft de score voor de Kralingers. Met tien man (door een rode kaart voor Van Ooijen) kwam Heracles door twee treffers in de blessuretijd van Jamiro Monteiro alsnog op gelijke hoogte.

Excelsior en Heracles begonnen niet in de hoogste versnelling. In de eerste vijf minuten gebeurde er dan ook weinig. Wel was het Excelsior dat op een snelle voorsprong kwam via een doelpunt van Ali Messaoud. Een vrije trap van Hicham Faik werd doorgekopt door de twee centrumverdedigers van Excelsior; Jordy de Wijs en Jurgen Mattheij. Ali Messaoud kon daardoor van een paar meter binnenschieten.

Excelsior ging na de openingstreffer verder. Hicham Faik kreeg bijvoorbeeld een schietkans, maar zag zijn schot smoren in de verdediging van Heracles. In de 21e minuut had Excelsior de score misschien wel moeten verdubbelen. AZ-huurling Levi Garcia was er aan de rechterkant vandoor, maar kon de bal niet goed voorgeven op Mike van Duinen. De spits kon er niet bij en zo ging de kans voor de Kralingers verloren.

Reddingen Kristinsson

Heracles kreeg voor rust nog twee kansjes op de gelijkmaker. Brandley Kuwas schoot naast en een verdwaalde voorzet van Peterson werd door de IJslandse keeper Kristinsson er goed uitgehaald. Het laatste kwartier voor rust kabbelde vervolgens voort.

In de tweede helft gebeurde er wel al snel wat. Paul Gladon kon Willem II op gelijk hoogte koppen, maar vond Kristinsson op zijn weg. Even later leek de wedstrijd in één klap beslist. Peter van Ooijen wilde een inzet van Excelsior van de lijn halen, maar deed dit met zijn handen. Daardoor krijg hij een rode kaart en Excelsior een strafschop. Mike van Duinen benutte die kans en dacht daarmee de wedstrijd te beslissen.

Krankzinnige slotfase

Excelsior kreeg nog wat mogelijkheden op de 3-0, maar dat lukte niet meer. Heracles scoorde in blessuretijd via Jamiro Monteiro nog de 1-2, maar daar leek het bij te blijven. Jordy de Wijs maakte in de slotseconde echter nog een overtreding in het strafschopgebied, waardoor Heracles tóch nog met een punt weg kon gaan naar Almelo. Jamiro Monteiro pakte de bal en klaarde het klusje. Door het gelijkspel blijft Excelsior tiende, met een achterstand van drie punten op nummer negen ADO Den Haag.

Scoreverloop

7' 1-0 Ali Messaoud51' 2-0 Mike van Duinen (strafschop)90' 2-1 Jamiro Monteiro90' 2-2 Jamiro Monteiro (strafschop)