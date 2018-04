Recordwarmte: buitenbaden Ridderkerk en Gorinchem al open

Donderdag is het opnieuw zonovergoten en wordt het extreem warm voor de tijd van het jaar, meldt weerman Ed Aldus. Met een middagtemperatuur oplopend naar 25 of 26° wordt het zelfs zomers warm!

Maar wie wil afkoelen in een buitenbad kan op dit moment maar op twee plekken terecht. In Ridderkerk is zwembad De Fakkel donderdag voor een dag open. Op 1 mei is daar de officiële opening. En in Gorinchem is het Caribabad nu al beschikbaar.

Maandag komt daar De Dubbel in Dordrecht bij en volgende week zaterdag de Schuagt in Krimpen, 't Plasje in Rotterdam, recreatiebad Binnenmaas en zwembad Hoek van Holland.

Op 1 mei beginnen de buitenbaden De Louwert in Hendrik-Ido-Ambacht en Het Centrum in Klaaswaal. In de weken daarna volgen De Hoge Devel in Zwijndrecht, het Waal en Weidebad in Heerjansdam, Buitenbad Pernis, het Bernissebad in Heenvliet, De Windas in Bergschenhoek en het Van Maanenbad in Rotterdam.