Spierings schiet Sparta naar enorm belangrijke overwinning in strijd tegen degradatie

Op Het Kasteel heeft Sparta in een spannend duel met 2-1 gewonnen van NAC Breda. Ondanks het slordige spel van beide ploegen was de entertainmentwaarde hoog. De kansen vlogen, zeker in de openingsfase, over en weer. Paco van Moorsel schoot de bal hard op de lat, terwijl NAC’er Paolo Fernandes oog in oog met Jannik Huth net voorlangs schoot.

Sparta kreeg in de eerste helft nog wel een tegenvaller te verwerken. Soufyan Ahannach moest met een brancard het veld verlaten. De huurling van Brighton bleef na een uithaal, waarbij hij een speler van NAC raakte, geblesseerd liggen. Volgens de eerste diagnose heeft de buitenspeler een gebroken been, waardoor hij de rest van het seizoen niet meer in actie zal komen. Hij werd vervangen door Dabney Dos Santos.

Beide ploegen zochten vervolgens naar de openingstreffer. Jannik Huth hield Sparta met enkele goede reddingen op de been. Sparta kon aan de overkant echter ook niet scoren, waardoor de ploegen gingen rusten met een 0-0 tussenstand.

NAC schoot na de rust uit de startblokken. Pablo Mari zag een hard binnengekopte corner door Huth gekeerd worden met een miraculeuze reflex. Zoals het hele duel toch al in golfbewegingen op en neer ging, maakte Sparta vervolgens aan de overkant de openingstreffer. Deroy Duarte, die in de rust was ingevallen voor Thomas Verhaar, haalde de trekker over. De middenvelder zag een geplaatst schot via de paal binnenvallen na een slim overstapje van Fred Friday.

De Kasteelclub mocht maar een kwartier genieten van de voorsprong. Umar Sadiq maakte het duel nog spannender dan het al was met de gelijkmaker. De spits troefde Sander Fischer af, waarna hij koel afrondde door de bal langs keeper Huth te schuiven.

Het slotakkoord was dan toch voor Sparta. Stijn Spierings, opnieuw een invaller, schoot vanaf de rand van de zestien een prima voorzet van Sherel Floranus tegen de touwen. De ontlading op Het Kasteel was enorm, maar die was wellicht nog groter toen arbiter Lindhout floot voor het eindsignaal.





Scoreverloop

Opstelling Sparta

1-0 Deroy Duarte1-1 Umar sadiq2-1 Stijn SpieringsHuth, Holst, Fischer, Chabot, Floranus, Van Moorsel (Spierings 80’), Verhaar (Deroy Duarte 46’), Sanusi, Friday, Mühren, Ahannach (Dos Santos 34’)