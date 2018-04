Van der Gaag over krankzinnige slotfase bij Excelsior-Heracles: 'Dit is onwerkelijk'

Excelsior heeft woensdagavond de wedstrijd tegen Heracles met 2-2 gelijkgespeeld. De ploeg van Mitchell van der Gaag kwam op een 2-0 voorsprong, maar gaf die in blessuretijd weg. Daarom hield Mitchell van der Gaag een vervelend gevoel over aan de wedstrijd.

"We maken de 2-0, we spelen tegen tien man. We hebben genoeg kansen gehad om 3-0 te maken, maar los daarvan doen we eigenlijk alles goed. Je mag nooit in de 90e minuut en een beetje de 2-1 en 2-2 tegen krijgen, terwijl zij met tien man staan. En dat terwijl er helemaal niks aan de hand is. Dat maakt vanavond dubbel zo zuur."

Alles goed tot 91e minuut

Van der Gaag begrijpt er nog steeds niets van. "Je had nog een kleine kans om naar boven te kijken en op 42 punten te komen. Dan hadden we net zoveel punten gehad als in de eerste seizoenshelft. We hebben echt alles goed gedaan tot aan de 91e minuut.

De eerste goal is te makkelijk, maar goed dat moet een waarschuwing zijn. Bij de tweede goal moet Jordy (de Wijs, red.) hem meteen wegschieten, maar die neemt hem eerst nog aan. Dan kan hij hem laten gaan, want Jurgen (Mattheij,red.) staat er nog bij en de speler van Heracles loopt naar de buitenkant. We kunnen het blijven analyseren, maar het was gewoon niet goed."

Bekijk hierboven heel het interview met Michell van der Gaag.