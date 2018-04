Deel dit artikel:











Sparta dankt reservespelers voor overwinning Stijn Spierings

Sparta won woensdagavond met 2-1 van NAC in de belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. De Kasteelclub had de drie cruciale punten vooral te danken aan twee invallers: Deroy Duarte en Stijn Spierings. Duarte is erg tevreden met de overwinning, "Dit geeft zoveel vertrouwen."

Duarte maakte zijn eerste goal op Het Kasteel en was daar zichtbaar blij mee. "Er gaat zoveel door je hoofd, maar tegelijkertijd ook niks. Je weet niet hoe je moet juichen ik deed zomaar wat en dat is gewoon het mooiste gevoel." Stijn Spierings, in de 80e minuut ingevallen voor Paco van Moorsel, mocht zich kronen tot matchwinner. De invaller had vertrouwen dat Sparta nog een overwinning uit het vuur zou slepen. "We kregen net als NAC de kansen. Het was een open wedstrijd, maar wij beschikten over de langste adem en konden zo de wedstrijd beslissen. Bekijk hierboven de volledige interviews met Spierings en Duarte.