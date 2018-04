Giovanni van Bronckhorst: 'Vente heeft uitstekend gespeeld'

Giovanni van Bronckhorst liet in de gewonnen wedstrijd tegen Willem II (1-5) veel reservespelers in actie komen met het oog op de bekerfinale van komende zondag. De oefenmeester was tevreden met het optreden van zijn, normaal gesproken, tweede keus. "Ze hebben het goed gedaan."

De coach was bijzonder tevreden over zijn jonge spits Dylan Vente. "Dylan heeft uitstekend gespeeld. Mooie goals, goede looplijnen, constant aanspeelbaar. Je ziet dat we met hem makkelijk kunnen doorvoetballen."

Volgens Van Bronckhorst had de score tegen Willem II nog hoger kunnen uitvallen. "Je ziet het vermogen wat we hebben, de bal soms steeds een keer raken. Met dit soort spel kan je het de tegenstander heel moeilijk maken. We hebben vijf goals gemaakt, maar het hadden er ook acht of negen kunnen zijn."

