Chemische stof weggelekt in de Europoort

Bij tankopslagbedrijf Vopak in de Europoort is donderdagochtend de chemische stof nafta weggelekt. Dat gebeurde tijdens het overpompen van de stof vanuit een opslagtank naar een schip dat langs de Neckarweg ligt aangemeerd.

Nafta is een mengsel van koolwaterstoffen en is licht ontvlambaar. De stof is niet in het water terechtgekomen, maar wel op de kade. De brandweer heeft de koolwaterstof afgedekt met een schuimlaag om verdere verspreiding te voorkomen.

Niemand is gewond geraakt door de lekkage. De brandweer heeft metingen verricht en daar is niets uit naar voren gekomen.