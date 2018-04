Deel dit artikel:











Onderwijsinspectie tevreden over opvolger Ibn Ghaldoun Het Avicenna College - Google Streetview

De Islamitische middelbare school het Avicenna College in Rotterdam heeft van de Onderwijsinspectie een goede beoordeling gekregen. Dat meldt Trouw, dat in het bezit is van een concept-rapport van de inspectie.

De scholengemeenschap is een doorstart van het Ibn Ghaldoun, waar vijf jaar geleden de grootschalige eindexamenfraude was. Er werden toen 27 eindexamens gestolen. In dat zelfde jaar ging de school failliet. Volgens de Onderwijsinspectie is het Avicenna College een school die goed onderwijs geeft, de wet- en regelgeving naleeft en waar aandacht is voor de waarden en normen van de democratische rechtsstaat.