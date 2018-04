Rosenmöller en Duisenberg nieuwe informateurs Rotterdam

Voormalig GroenLinks-leider Paul Rosenmöller en oud-Kamerlid Pieter Duisenberg zijn aangesteld als informateurs om een coalitie samen te stellen in Rotterdam. De twee zijn gekozen door de fractievoorzitters van VVD en GroenLinks, Vincent Karremans en Judith Bokhove. Deze partijen krijgen het initiatief in de formatie.

Bokhove kiest met Rosenmöller voor een politiek zwaargewicht. Hij was van 1994 tot 2002 fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Daarvoor werkte hij in de Rotterdamse haven. Daar kreeg hij nationale bekendheid als woordvoerder bij verschillende stakingsacties van het FNV.

Tijdens de verkiezingscampagne van 2002 was Rosenmöller een van de felste tegenstanders van Pim Fortuyn. Hij noemde het idee van Fortuyn om artikel 1 van de grondwet af te schaffen ‘een extreemrechts idee’. Na de moord op Fortuyn werd Rosenmöller thuis met de dood bedreigd. Voor hem was dit een belangrijke reden om de politiek te verlaten.

Sinds 2014 is Rosenmöller voorzitter van de VO-raad, de belangenvereniging voor scholen in het voortgezet onderwijs.

Duisenberg

Duisenberg is voorzitter van de Vereniging van Universiteiten en zat van 2012 tot 2017 in de Tweede Kamer voor de VVD. Hij is een zoon van oud-minister en oud-bankpresident Wim Duisenberg en studeerde van 1985 tot 1990 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Hij introduceerde de methode Duisenberg om de behandeling van de begroting en jaarrekening inzichtelijker te maken. Eerder werkte hij voor Shell, McKinsey en Eneco. De voordracht van Duisenberg kan op steun van alle partijen rekenen.

De informateurs gaan de VVD en GroenLinks begeleiden bij het schrijven van plannen voor een nieuw college. Aan de hand van die plannen kunnen andere partijen zich aansluiten.