Vermoorde Diego (10) schreef brief voor zijn dood

De vermoorde Diego (10) uit Dordrecht schreef vlak voor zijn dood een brief. Daarin zou hij hebben gesproken over een nieuw leven met zijn vader. De brief is grotendeels verbrand teruggevonden in de voortuin van de woning aan de Jan Vethkade in Dordrecht. Onderzoek naar het handschrift heeft uitgewezen dat hij door Diego is geschreven.

Dat bleek donderdag tijdens een korte zitting in de Rotterdamse rechtbank. Advocaat Kim van de Wijngaart vroeg tijdens de zitting om nader onderzoek naar de brief, naar vingerafdrukken of DNA-sporen. Volgens het OM is dat technisch niet meer mogelijk. Het is moeilijk in te schatten wat de waarde van de brief is in het moordonderzoek.

Diego werd in maart vorig jaar dood aangetroffen in het huis van zijn vader aan de Jan Vethkade. De jongen was gewurgd. Zijn vader, de 39-jarige Marcel S., zit al die tijd vast . Hij ontkent . De vader gaat er vanuit dat een ander de woning is binnengedrongen en Diego heeft gedood.

Vader schreef afscheidsbrief

Ook Marcel S. schreef een brief vlak voor het drama, die hij aan zijn ouders stuurde. De brief wordt door het OM gezien als afscheidsbrief.

Advocate Van de Wijngaart vroeg de rechter opnieuw om Marcel S. vrij te laten, maar dat werd afgewezen. Er is op dit moment voldoende bewijs tegen hem. De zaak wordt op 19 en 21 juni inhoudelijk behandeld in de Rotterdamse rechtbank.

