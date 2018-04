Donderdag in Bureau Rijnmond

Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, besteedt donderdag onder andere aandacht aan overvallen tieners en een 89-jarige dame die slachtoffer is geworden van een babbeltruc.

Twee meiden die vorige week met hun telefoon aan het fotograferen waren op het Grote Kerkplein in Rotterdam, kwamen voor een onaangename verrassing te staan. De telefoon werd plotseling weggegrist. Waar de dader waarschijnlijk niet op had gerekend, is dat de meiden nóg een camera bij zich hadden en er dus uitstekende beelden zijn.

Ook een overvaller die op 12 maart zijn slag sloeg bij een supermarkt in het Entrepotgebouw op Zuid staat goed op beeld. Hij wist de meeste camera's te hangen en schermde zijn gezicht steeds succesvol af, maar zag één camera over het hoofd. Daar zijn duidelijke beelden mee gemaakt.

Iets minder duidelijke beelden zijn er van een overval van eind november 2017 op een snackbar in de Händelstraat in Vlaardingen. De overvaller droeg een helm en een mondkapje. De politie hoopt dat de kijker van ‘Bureau Rijnmond’ toch informatie heeft, die kan helpen in het onderzoek.

Babbeltruc

Een 89-jarige dame is slachtoffer geworden van een babbeltruc. Nietsvermoedend liet zij twee vrouwen binnen, die haar vervolgens met mooie praatjes bezig hielden en haar bankpassen meenamen. Later bleek dat er 15 duizend euro van de rekening van het slachtoffer was verdwenen. De verdachten zijn gefilmd.

Twee tieners overvallen

Twee jongens van 14 en 16 jaar oud fietsten op vrijdag 2 maart naar huis, nadat ze een hapje hadden gegeten op winkelcentrum Zuidplein. Voor hun huis op de Randweg werden ze aangesproken door twee onbekende mannen.

De mannen vertelden dat een broertje van hen vlakbij was beroofd. Ze vroegen zich af of de jongens daar iets mee te maken hadden. De tieners hadden geen idee waar het over ging.

Een van de jongens opende ondertussen de voordeur en ging naar binnen. De overvallers bedachten zich geen moment en liepen ongevraagd mee. In hun eigen huis werden de tieners bedreigd met een mes, mishandeld en uiteindelijk beroofd van diverse spullen. De politie beschikt over goede beelden van ook deze verdachten.

Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17:00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl.