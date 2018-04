Sparta en Kramer uit elkaar

Sparta heeft het contract met Michiel Kramer ontbonden. De spits werd voor zeven wedstrijden geschorst, nadat hij afgelopen weekend Vitesse-speler Alexander Büttner in het gezicht schopte. Kramer verhuisde na de winterstop van Feyenoord naar Sparta en speelde acht wedstrijden voor de Kasteelclub.

Hoewel bekend was dat Kramer geen wedstrijden meer voor Sparta zou kunnen spelen, wilde hij zelf het liefst blijven meetrainen. Sparta denkt daar anders over en heeft in onderling overleg het contract vroegtijdig beëindigd.