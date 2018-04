Deel dit artikel:











Joost Luiten maakt rentree op de golfbaan Joost Luiten maakt donderdag in Marokko zijn rentree.

Joost Luiten maakt donderdag zijn rentree op de golfbaan. De golfer gaat meedoen aan de Trophée Hassan II in Marokko. Luiten had de laatste tijd last van een polsblessure, maar is voldoende hersteld om te beginnen aan het toernooi.

Hij wil daar gelijk strijden voor de overwinning om zo een plek in de selectie van de Ryder Cup te bemachtigen. "Ik zou graag mijn tweede toernooi-overwinning van dit jaar boeken. De baan ligt mij goed, het is alleen afwachten hoe mijn pols reageert. Ik hoop dat ik mijn normale niveau kan halen", aldus Luiten op de site van de European Golf Tour.