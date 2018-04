Deel dit artikel:











Scholen Edudelta Barendrecht gered

De vmbo- en mbo-scholen van Edudelta in Barendrecht blijven gewoon open. Het mbo wordt overgenomen door Lentiz en over het vmbo-groen wordt nog met verschillende partijen gesproken. Voor de leerlingen verandert voorlopig niets, schrijft de school in een brief aan ouders.

"Het onderwijs voor onze leerlingen in het vmbo en onze studenten in het mbo zal na de zomervakantie plaatsvinden in het gebouw aan de Dierensteinweg, met de vertrouwde docenten, onder een ander bestuur", schrijft regiodirecteur Evert van Dijk van het Edudelta College Barendrecht. Desgevraagd laat hij RTV Rijnmond weten dat de problemen "zeker van de baan zijn", en dat er op dit moment "aan precieze invulling wordt gewerkt." Verder wil hij geen commentaar geven. De school kondigde eerder aan te moeten fuseren, omdat langer zelfstandig voortbestaan niet lukte. Er zijn volgens Van Dijk steeds minder leerlingen die een vmbo of groen-opleiding willen volgen. Eerder bleek al dat de vmbo-vestigingen in Sommelsdijk en Middelharnis blijven bestaan.