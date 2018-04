'Ruim je zooi op!': Vroesenpark Rotterdam lijkt vuilnisbelt

Het Vroesenpark in Rotterdam is veranderd in een vuilnisbelt. Na het lekkere weer van woensdag liggen de paden en het gras bezaaid met lege pizzadozen, bierblikken en plastic borden.

Bij de gemeente is dat in het verkeerde keelgat geschoten. "Zo zonde dat men na een heerlijke dag in het park zo met deze heerlijke plek omgaat", twittert de dienst Stadsbeheer.

De reinigingsdienst gaat de rommel in het park in de wijk Blijdorp deze donderdag allemaal opruimen, zo belooft de gemeente op Twitter.

Een woordvoerder zegt dat mensen wel op hun gedrag worden aangesproken, maar dat het "lastig blijft". Want, zo zegt ze: "Alleen bij een heterdaad kunnen we mensen op de bon slingeren."

Donderdagochtend werden er ook bonnetjes aangetroffen van besteld eten, dus je zou denken dat de dader/viespeuk toch te achterhalen moet zijn. "Tja, als er vuil ligt, kan het ook weggewaaid zijn of er door iemand anders zijn neergelegd. De ervaring leert dat het vuil dat in het park wordt achtergelaten, niet zoveel informatie oplevert", zegt de woordvoerder.

Laat niet als dank...

"Dat is anders bij vuilniszakken die naast een container worden gezet, maar hier is dat gewoon echt moeilijk." Voorkomen lijkt beter dan genezen en daarom komt Stadsbeheer nog dit voorjaar met een campagne om mensen er bewuster van te maken dat ze hun eigen zooi moeten opruimen. "Want we willen de parken wel netjes en schoon houden voor iedereen."

Totdat de mensen tot inkeer zijn gekomen, moet de gemeentereiniging het dan maar opruimen, beseft ook de woordvoerder. "Met mooi weer is het nu eenmaal druk in het park. Dus we zetten 's ochtends extra teams in die de rommel opruimen. Maar het blijft jammer dat Rotterdammers zelf zoveel rommel maken. Het zou wel fijn zijn als we het met zijn allen kunnen opruimen en niet alleen die extra teams."