Rotterdamse boekhouder steelt van baas voor Ghanese schone Vrouwe Justitia (Foto: ANP Lex van Lieshout)

De boekhouder van een Rotterdams organisatiebureau heeft 3,5 ton verduisterd. Hij zegt dat het geld is gegaan naar een Ghanese vrouw die hij via internet had leren kennen.

Justitie eiste donderdag 16 maanden cel tegen de man. Daarnaast moet het gestolen geld worden terugbetaald. Ghana

Coenraad B. (53) had de vrijheid als boekhouder om betalingen te doen. Met name geld dat aan de belastingen afgedragen had moeten worden, stortte hij op eigen rekening. “Ik heb niets zelf gehouden. Alles ging direct door naar Ghana.” Coenraad B. (53) had de vrijheid als boekhouder om betalingen te doen. Met name geld dat aan de belastingen afgedragen had moeten worden, stortte hij op eigen rekening. “Ik heb niets zelf gehouden. Alles ging direct door naar Ghana.” De verdachte vertelde de rechter dat hij enkele jaren geleden na een echtscheiding een vrouw had leren kennen via internet. Een half Duitse, half Ghanese ‘schone’. Ze beweerde een grote erfenis te krijgen, maar had geld nodig voor juridische procedures. “Ik heb haar nooit ontmoet. Het ging op een gegeven moment ook om investeringen in goud. Ontzettend stom. Ik ben er gewoon ingetrapt.” Terugbetalingsregeling

De man heeft inmiddels een terugbetalingsregeling afgesproken met zijn vroegere werkgever. Maar de directeur schamperde tijdens de zitting donderdag dat er niet veel van terechtkomt. “Eerst werd maandelijks 800 euro overgemaakt, maar de afgelopen tien maanden slechts 50 euro.” De man heeft inmiddels een terugbetalingsregeling afgesproken met zijn vroegere werkgever. Maar de directeur schamperde tijdens de zitting donderdag dat er niet veel van terechtkomt. “Eerst werd maandelijks 800 euro overgemaakt, maar de afgelopen tien maanden slechts 50 euro.” De gevolgen voor het Rotterdamse bedrijf zijn groot geweest. Meer dan tien mensen zijn ontslagen. "Ik heb mijn huis moeten verkopen. Het is een nachtmerrie. Je kan je er geen voorstelling van maken", zegt de directeur. In totaal eist het organisatiebureau 493.000 euro terug. Daarin zitten ook boetes die de belastingdienst heeft opgelegd, voor het niet afgedragen geld. Volgens de belastingdienst had het bedrijf beter moeten opletten. "Ik herken mijzelf hier helemaal niet in", zei Coenraad B. tijdens zijn slotwoord. "Ik heb er enorme spijt van.” De rechter in Rotterdam doet op 3 mei uitspraak.