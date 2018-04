Jacobs over Schouten: 'Je brengt geen leeftijd weg, je brengt een heerlijk mens weg'

Voormalig Excelsior en Feyenoord-speler Henk Schouten is afgelopen woensdag overleden op 86-jarige leeftijd. Hij was al langere tijd ziek. "Een enorm verlies voor de familie, maar ook voor zijn kennissen en Feyenoord. Een topvoetballer. Een atleet. Hij kon zo geweldig goed voetballen. En hij had een enorme humor, waar hij zelf altijd het hardst om moest lachen," aldus Rob Jacobs, die Schouten heel goed kent maar nooit met hem samenspeelde.

Schouten had alvleesklierkanker. "Hij heeft het nog een lange tijd vol kunnen houden. Henk was altijd onder ons, bij Feyenoord en Excelsior. Daar is een einde aan gekomen. Henk heeft een prachtige leeftijd bereikt, maar je wilt hem niet kwijt. Je brengt geen leeftijd weg, je brengt een heerlijk mens weg."

Jacobs was zeer gecharmeerd van de voetballer Schouten, die in de jaren zestig tweemaal landskampioen werd met Feyenoord. 'Hij deed alles op techniek, dat deed Faas Wilkes ook. Hij had een schijnbeweging in huis, dat was waanzinnig. En dat had Henk ook. Hij speelde zo drie, vier, vijf man uit. Dat zie je niet meer. Ja, Messi doet ook nog. Wat een voetballer, geweldig."

Kijk hierboven naar het hele interview met Rob Jacobs, oud-trainer van Feyenoord, Sparta en Excelsior.