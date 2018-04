Rotterdamse zakenvrouwen van het jaar populair: 'Mijn mailbox is ontploft'

Rotterdam heeft drie nieuwe zakenvrouwen van het jaar. Monique Delfgaauw van Lommerijk en Dok 99 won in de categorie Zakenvrouw met personeel, Janne Vereijken van SpringCompany won in de categorie Zakenvrouw zonder Personeel. In de categorie Aanstormend Talent won Saskia Warnaar van Fröbel Rotterdam. Alle drie blijken ze een dag later nog steeds onder de indruk van het gebeuren en komen ze bepaald geen aandacht te kort.

"Mijn mailbox is ontploft", vertelt horeca-onderneemster Delfgaauw aan RTV Rijnmond. "Overal staan bloemen, ik krijg telefoontjes of ik ergens wil komen spreken, het overvalt mij allemaal een beetje."

Dat gevoel kent ook Saskia Warnaar. Zij is met haar 24 jaar het 'brein' achter de sociale onderneming Fröbel, in de Westerstraat in Rotterdam. "Mijn telefoon liep over, ik heb hem echt aan de kant gelegd tot vanochtend. En de bossen bloemen blijven binnenstromen."

"Hier gaat het ook lekker", lacht Janne Vereijken. Zij is de eigenaar van SpringCompany. Wat ze doet? "Ik help organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en oplossingen. Dus eigenlijk alles wat met vernieuwing te maken heeft."

Waarom zij heeft gewonnen? "Ik heb een andere aanpak. Ik laat organisaties zelf beter worden in dingen. En ik krijg altijd terug dat ik een moeilijk begrip als innovatie heel praktisch en toepasbaar weet te maken."

Wat is hun geheim?

Als we willen weten wat haar 'geheim' is, blijft Monique Delfgaauw bescheiden. "Het is voor mij persoonlijk een waardering, maar vooral voor het bedrijf en het team wat ik mag aansturen. Daarvoor vind ik het een ongelooflijk compliment." Delfgaauw biedt met bowlingcentrum Dok 99 en met restaurant Lommerijk werk aan vijftig mensen. Iets wat ze trouwens nooit had verwacht.

Delfgaauw: "Ik ging hier werken na mijn vwo en wilde economie gaan studeren. Maar ik ben nooit meer weggegaan. Toch voelde ik mij wel eens onzeker, omdat ik geen studie had afgerond. Maar ik heb laten zien door hard te werken en kansen te pakken, dat je alles kunt bereiken."

Gevraagd naar het emancipatorisch element van deze prijs, zegt ze dat "hetzelfde ook geldt voor mannen." Maar is het in deze genderneutrale tijden nog wel logisch om een specifieke prijs voor vrouwen uit te reiken? Die zijn toch al langer ook heel succesvol op zakengebied? "Ach, waarom niet", zegt Saskia Warnaar.

'Mannen mogen toch ook een verkiezing organiseren?'

"Er zijn zoveel plekken waar mannen aan de top staan, dan is het toch juist ook goed om aandacht te geven aan vrouwen die iets ondernemen? Dat moeten we met z'n allen toejuichen. Trouwens, mannen mogen voor zichzelf toch ook een zakenman van het jaar-verkiezing' organiseren?"

Volgens Janne Vereijken klinkt het in eerste instantie inderdaad misschien een beetje achterhaald. "Eigenlijk raar dat we zo'n verkiezing voor zakenvrouwen hebben, alsof we minder sterk zijn dan mannen."

Toch is ze wel genuanceerd. "Want", voegt ze er aan toe, "We hebben in Nederland wel een glazen plafond. Niet alleen als het gaat om vrouwen in topposities, maar ook over onze economische zelfstandigheid."

Roze wolk

Ze vindt dat Nederland slecht presteert op het gebied van het aantal vrouwen dat een eigen bedrijf begint. "Zeker als je kijkt naar de ons omringende landen. Daar moeten we keihard voor werken, want dat zit in onze cultuur. Het helpt dan om succesvolle voorbeelden te laten zien. Dus in dat opzicht is deze verkiezing juist hartstikke goed."

Voorlopig is er ook gewoon weer werk aan de winkel voor de onderneemsters. Saskia is net op Zuid gestart met een nieuwe locatie, waar ze met haar verstandelijk beperkte medewerkers taarten gaat bakken voor de Rotterdamse ziekenhuizen en voor de horeca. "Leuk om erbij te doen, weer een nieuwe tak van sport dan een lunchroom runnen.

"Die nieuwe plannen komen vast wel weer", zegt Monique. "Maar eerst blijf ik even op deze roze wolk zitten. Maandag ben ik weer met beide benen op de grond en ga ik verder bouwen aan dit bedrijf."

Janne, die won in de categorie voor onderneemsters zonder personeel, droomt niet van een groot bedrijf mét personeel. "Nee hoor. Ik werk nu samen met partners die ergens in gespecialiseerd zijn. Zo kan ik schaalbaar werken. Dat is lekker flexibel en dat wil ik eigenlijk wel graag zo houden."