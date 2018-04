Topmannen Rotterdamse verzekeraar kochten villa op Mallorca: celstraf na miljoenenfraude

De rechter heeft twee voormalig bestuurders van HDI-verzekeringen uit Rotterdam donderdag veroordeeld tot 2,5 en 3,5 jaar cel. Beiden hebben grote bedragen van HDI voor privédoeleinden gebruikt.

De verdachten hadden onder meer een villa op Mallorca gekocht met geld van HDI. Ook ontvingen ze steekpenningen. De rechter spreekt van "egoïstisch" en "hebzuchtig gedrag."

De rechter vindt het zorgelijk dat beide topmannen geen enkele vorm van spijt hebben betuigd. Zij wijst erop dat bestuurders een voorbeeldfunctie hebben. In totaal zou HDI voor 25 miljoen euro zijn benadeeld.

Een derde verdachte, die voorzitter was van de Raad van Bestuur, wordt later berecht. De man zou geestelijk ernstig in de war zijn. Er wordt nog bekeken of hij in staat is het proces bij te wonen.