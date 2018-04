Zwemmen in de flessendoppen voor KiKa

Kees Witte uit Sommelsdijk, ook wel KiKa-Kees genoemd, heeft bijna 2,5 miljoen plastic doppen verzameld voor het goede doel. Per kilo doppen krijgt KiKa Goeree-Overflakkee 25 eurocent. Dit levert de stichting Kinderen Kankervrij dus zo’n tweeduizend euro op.

KiKa-Kees is al drie jaar bezig met de doppenactie. Deze week kreeg hij van een sap- en smoothiebedrijf in de buurt van Tiel een enorme lading binnen. In totaal was het 80 kuub aan doppen.

Kees is er dolblij mee. “Geweldig. We hoeven hier niets voor te doen, maar we krijgen er wel geld voor om de zieke kinderen te helpen.”

Twee containers

Het was voor Kees en zijn team wel een middagje hard werken om alle doppen over te gooien van de dozen waarin ze kwamen naar een grote container. Eén container bleek niet genoeg, dus werd een tweede ingevlogen. “We konden er gewoon in zwemmen zoveel waren het er!”

Het leven van Sommelsdijker Kees Witte staat sowieso behoorlijk in het teken van KiKa. In 2008 werd hij ambassadeur van de stichting en inmiddels organiseert hij allerlei activiteiten om geld in te zamelen.