Nooit eerder vertoonde beelden uit de geschiedenis van Zuid-Holland online

Geschiedenisliefhebbers kunnen vanaf donderdagmiddag hun hart ophalen: dan publiceert de provincie Zuid-Holland zo'n 2.500 beelden uit de jaren '40, '50 en '60. De gedigitaliseerde glasnegatieven zijn niet eerder op grote schaal vertoond.

Onder meer de Rotterdamse haven in 1961, de Deltawerken in 1957 en de herstelwerkzaamheden na de Watersnoodramp in 1953 zijn te zien. "Je ziet veel van de wederopbouw en de steden, maar ook van het platteland met de strijd tegen het water", legt Jeanette Baljeu, gedeputeerde van Zuid-Holland, uit.

De beelden komen uit de archieven van de provincie, maar zijn vanaf donderdag voor iedereen te bekijken en te downloaden. "Ik denk dat het belangrijk is dat mensen beseffen hoe de historie van een gebied is gegroeid. Wat is het verhaal van Zuid-Holland en hoe zijn we ontwikkeld als provincie?"

Baljeu hoopt dan ook dat de beelden bijvoorbeeld als lesmateriaal gebruikt gaan worden. "Of dat mensen het op een andere manier verder gaan verspreiden."