Eerdmans: Ik heb lang gebeld met Rosenmöller

Alle Rotterdamse partijen hebben ingestemd met de komst van Pieter Duisenberg en Paul Rosenmöller als informateurs. De informateurs gaan Vincent Karremans (VVD) en Judith Bokhove (GroenLinks) begeleiden bij het schrijven van plannen voor de stad. Op basis daarvan wordt een coalitie gezocht.

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam heeft woensdagavond lang gebeld met Rosenmöller, zegt hij tegen RTV Rijnmond. "Hij heeft me gezegd dat hij Leefbaar geen extreemrechtse partij vindt, iets dat hij in 2002 wel over Fortuyn zei." Daarom heeft Eerdmans er vertrouwen in dat Rosenmöller onbevooroordeeld naar de Rotterdamse partijen kijkt. "Daarom gaan wij deze aanstelling niet blokkeren."

Wel geeft Eerdmans toe dat Rosenmöller een gevoelige naam is voor zijn achterban en voor Eerdmans zelf. "Ik heb zelf nog een zwartboek geschreven over de demonisering van Fortuyn. Daar speelde Rosenmöller een belangrijke rol in."

Rosenmöller was in 2002 één van de felste tegenstanders van Pim Fortuyn in de campagne voor de Tweede Kamer. Fortuyn was toen ook raadslid voor Leefbaar.