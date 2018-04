Deel dit artikel:











De Jumbo aan de Entrepothaven in Rotterdam Zuid wordt overvallen. De overvaller is behoorlijk koelbloedig en lijkt precies te weten waar de camera's hangen. Hij schermt steeds zijn gezicht af, maar één keer komt hij toch in beeld. Bekijk de video: